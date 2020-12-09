Всебелорусское народное собрание определит основной курс в развитии профсоюзов на 5 лет - Неверов

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание определит основной курс в развитии профсоюзов на будущие пять лет. Об этом сообщил журналистам председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов перед пленумом Совета Гомельского областного объединения профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание определит основные направления в работе всего государства на будущие пять лет. Исходя из этого, будет выстроена и работа профсоюзов. И по-другому быть не может. В каждой отрасли по разным направлениям рассмотрят свою дальнейшую работу на основании решений по итогам Всебелорусского собрания", - подчеркнул сенатор.

Алексей Неверов назвал работу профсоюзных организаций юго-восточного региона в 2020 году сложной, но плодотворной. "Много усилий приложено для преодоления последствий COVID-19 и помощи людям, в первую очередь медработникам. Также создавали профсоюзные организации, продолжали курс по правовой защите прав и интересов граждан, охране труда", - отметил он.

Пленум объединил председателей первичных профсоюзных организаций, работников аппарата областного объединения профсоюзов, социальных партнеров. Здесь были озвучены предварительные оценки работы по итогам 2020 года, наметили задачи на 2021-й с учетом поручений главы государства и председателя Федерации профсоюзов Беларуси.-0-

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