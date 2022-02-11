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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 8611 пациентов с COVID-19, выписаны 1444. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 814 262 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 800 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6221 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 32 880 тестов. Всего в стране проведено 12 078 002 тестов.-0-