Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 2 октября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:55 Захарова: CNN уверовало в свою исключительность, что совсем потеряло чутье Общество
13:45 РЕПОРТАЖ о том, как жители Шкловского района прививаются от COVID-19 Регионы
13:38 Во Франции в условиях пандемии возникла сильная нехватка донорской крови В мире
13:30 ФОТОФАКТ: В войсковой части 3214 начал работать военно-патриотический клуб "Рысь" Регионы
13:09 Международная федерация лыжного спорта изменила правила в новом сезоне Спорт
13:01 Петровский о риторике журналиста CNN: в такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали Общество
12:52 Грузинский рынок заинтересован в белорусской сельхозтехнике Экономика
12:43 Молодежный театр эстрады отметил День учителя концертной программой Культура
12:32 В Беларуси посеяно более 1 млн га озимых зерновых Экономика
12:30 Это мы еще посмотрим! Топ-5 самых ожидаемых премьер октября Афиша
12:20 В ОАЭ при падении самолета санитарной авиации погибли 4 человека В мире
12:14 На Могилевском металлургическом заводе горел цех технической дроби Происшествия
12:01 Новый резидент "Великого камня" будет вести разработки в сфере электрооборудования для транспорта Экономика
11:54 В России выявили 25 219 случаев заражения COVID-19 за сутки В мире
11:46 Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Фиджи В мире
11:39 Женщины Беларуси и России выступают за активизацию социально-политического взаимодействия Общество
11:37 До +19°С ожидается по юго-западу Беларуси 3 октября Общество
11:28 Партию дверной фурнитуры по заниженной в 2 раза стоимости пытались ввезти в Беларусь Происшествия
11:25 В Борисовском районе сгорел комбайн Происшествия
11:13 "Белтехосмотр" в сентябре выдал более 81,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении Общество
11:01 Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на пяти участках Регионы
10:49 Число смертей из-за коронавируса в США превысило 700 тыс. В мире
10:28 В Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти В мире
10:18 Председатель Госкомимущества проведет сегодня прямую телефонную линию Общество
10:05 Боровик: в CNN зачастую в отношении Беларуси освещали события недостоверно Общество
09:43 В Минске на ул.Матусевича опрокинулся автомобиль Происшествия
09:29 Гигин: западные СМИ превратились в источники весьма своеобразной пропаганды Политика
09:15 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах Регионы
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: требования к работе Администрации, День пожилых людей и прощание с погибшим офицером КГБ Общество
Все новости
Все новости
Общество
02 октября 2021, 13:55

Захарова: CNN уверовало в свою исключительность, что совсем потеряло чутье

Мария Захарова. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
Мария Захарова. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала тот 8-минутный сюжет, который вышел на телеканале агентства CNN после более чем часового интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Когда договариваешься об интервью с CNN и другими солнцеподобными, первое что спрашиваешь: сколько планируете поставить в эфир? Без четкого понимания до интервью, какая его часть по хронометражу будет показана, смысла начинать что-то делать нет никакого. Если только вы не собираетесь провернуть с каналом шутку, которую частенько он проворачивает со своими гостями - выставить на посмешище, смонтировав видео по своему вкусу, - написала Мария Захарова. - Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего - все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо - встречают как родных".

Под постом Марии Захаровой тут же начали появляться комментарии пользователей. "В Минске живут умные люди, которые понимают, что от CNN ничего хорошего ждать не приходится", - заметил пользователь под именем Дмитрий.

"Александр Григорьевич, ну зачем так, так часто и смачно макать СNN в их собственное!" - написал еще один комментатор. "Четко батька его разложил по полочкам", - оценил пользователь с ником Денис.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
СМИ
Новости рубрики Общество
Мэтью Чанс Петровский о риторике журналиста CNN: в такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали
Женщины Беларуси и России выступают за активизацию социально-политического взаимодействия
Фото из архива До +19°С ожидается по юго-западу Беларуси 3 октября
Фото из архива "Белтехосмотр" в сентябре выдал более 81,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении
Фото из архива Председатель Госкомимущества проведет сегодня прямую телефонную линию
Вадим Боровик. Фото из архива Боровик: в CNN зачастую в отношении Беларуси освещали события недостоверно
Главное
Александр Лукашенко и Мэтью Чанс CNN пробило дно, оставив в телеэфире от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз
Лукашенко о борьбе с COVID-19: я в это больше погружен, чем все руководители на Западе вместе взятые
"Никаких цен здесь нет и быть не может". Лукашенко о суверенитете
В Беларуси посеяно более 1 млн га озимых зерновых
Топ-новости
Лукашенко журналисту CNN: могу вам лично и любой стране гарантировать безопасность полетов над Беларусью
Лукашенко назвал безмозглой политику Запада и недвусмысленно предостерег от агрессии
"Вы врете, Мэтью". Лукашенко ответил на домыслы журналиста CNN об атмосфере страха в Беларуси
Петровский о риторике журналиста CNN: в такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали
Женщины Беларуси и России выступают за активизацию социально-политического взаимодействия
Грузинский рынок заинтересован в белорусской сельхозтехнике
"Белтехосмотр" в сентябре выдал более 81,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении
ФОТОФАКТ: В войсковой части 3214 начал работать военно-патриотический клуб "Рысь"
РЕПОРТАЖ о том, как жители Шкловского района прививаются от COVID-19
"Выпускники звонят за советами, вплоть до выбора невесты". Как учителя находят общий язык с учениками
Петришенко: в Беларуси люди старшего поколения занимают особое положение в жизни общества
Минздрав: более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Жук: беглая оппозиция ради своих амбиций толкает белорусов к гражданской войне
Новый проект Налогового кодекса: какие изменения ждут бизнес и владельцев жилья
СК: по всей стране следователи отрабатывают сообщения о минировании зданий
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.