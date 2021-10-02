Захарова: CNN уверовало в свою исключительность, что совсем потеряло чутье

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала тот 8-минутный сюжет, который вышел на телеканале агентства CNN после более чем часового интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Когда договариваешься об интервью с CNN и другими солнцеподобными, первое что спрашиваешь: сколько планируете поставить в эфир? Без четкого понимания до интервью, какая его часть по хронометражу будет показана, смысла начинать что-то делать нет никакого. Если только вы не собираетесь провернуть с каналом шутку, которую частенько он проворачивает со своими гостями - выставить на посмешище, смонтировав видео по своему вкусу, - написала Мария Захарова. - Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего - все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо - встречают как родных".

Под постом Марии Захаровой тут же начали появляться комментарии пользователей. "В Минске живут умные люди, которые понимают, что от CNN ничего хорошего ждать не приходится", - заметил пользователь под именем Дмитрий.

"Александр Григорьевич, ну зачем так, так часто и смачно макать СNN в их собственное!" - написал еще один комментатор. "Четко батька его разложил по полочкам", - оценил пользователь с ником Денис.-0-