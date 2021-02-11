Женщины готовы подключиться к решению социальных и экономических вопросов, но ждут поддержки - Богдан

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан на VI Всебелорусском народном собрании озвучила основные предложения по развитию различных сфер общества и государства, собранные женским сообществом, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский союз женщин накануне ВНС проводил диалоговые площадки, на которых обсуждалось современное состояние общества, актуальные проблемы, а также то, как достойно ответить на вызовы времени.

Для решения демографических вопросов необходимо укреплять институт семьи и возвращать население к семейным ценностям как через меры материального стимулирования, так и через серьезную информационную, просветительскую работу, личностный родительский пример. "На наших диалоговых площадках звучали предложения по дальнейшему расширению направлений использования средств семейного капитала", - добавила Елена Богдан.

Также БСЖ считает хорошей формой работы создание реабилитационных центров семейных проблем, служб медиации в загсах - на бюджетной и внебюджетной основе.

Среди предложений - создание службы сиделок для создания достойного ухода за пожилыми в домашних условиях.

"Помимо социальных, наши женщины готовы подключиться к решению экономических вопросов. Например, создание новых производств и рабочих мест, в том числе в малых городах и сельской местности. Но, конечно, женщины ждут стимулов от государства. Предлагают создание специальных программ кредитования женщин в бизнесе, региональных центров консультации и обучения. Просят предусмотреть более длительный - до 50 лет - период аренды земли, упростив вопросы ее выделения. Они считают, что 5-10 лет не способствуют вложению инвестиций и тем более не позволят сформировать династии", - озвучила точку зрения женского сообщества Елена Богдан. Взамен они готовы активнее участвовать в развитии территорий, реализации социальных проектов.

Кроме того, молодежь необходимо вовлекать в общественную деятельность и принятие ответственных решений. БСЖ готово помочь молодежи в поиске своего места в жизни, профессии.

"Мы пришли к пониманию необходимости изменения отношений между обществом, государством и человеком. Самое главное - укреплять суверенитет страны. Это ответственность каждого, - уверена Елена Богдан. - Мы все привыкли требовать от государства. Наступило время, когда интересы общества должны быть выше интересов конкретного человека. Наше предложение - это шаги по выстраиванию партнерства, а не потребительских отношений гражданина и государства".-0-

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