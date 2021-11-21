Жингель: с одной стороны границы - полное безразличие, с другой - готовность позаботиться о каждом

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С одной стороны границы - полное безразличие, с другой - готовность позаботиться о каждом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Олег Жингель, комментируя ситуацию с беженцами на границе.

"Сегодня с болью в сердце за ситуацией на белорусско-польской границе следят все жители Беларуси. Равнодушных к тому, что там происходит, нет. Против беженцев, среди которых много женщин и детей, применяли водометы, слезоточивый газ. Трудно поверить в происходящее. Это бесчеловечно и не поддается никакому объяснению. Трехмесячные младенцы вместе со взрослыми терпят тяготы и лишения, люди измотаны", - сказал сенатор.

По его словам, все это происходит на глазах равнодушного европейского общества. "Самое страшное, что сегодня пытаются обвинить Беларусь в происходящем. Это недопустимо! Для белорусов чужих детей не бывает. Для поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, по всей стране объединились разные организации, волонтеры и просто отзывчивые белорусы, готовые поделиться последним. С одной стороны границы - полное безразличие, с другой - готовность позаботиться о каждом, кому нелегко", - отметил Олег Жингель. -0-