Алина Горносько - яркая личность в художественной гимнастике - Лобач

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Марина Лобач, личный тренер бронзовой медалистки Олимпиады в Токио Алины Горносько, в беседе с журналистами не скрывала эмоций после выступлений подопечной, передает корреспондент БЕЛТА.

"Теперь понимаю своего тренера, когда выступала на Олимпийских играх, что чувствовала она. Сейчас я побывала в этой роли. Очень приятно, что у Алины получилось. Она яркая личность в художественной гимнастике. В каждом упражнении у Алины есть сложные вещи, с которыми она сегодня справилась и доказала, что может их делать.

Хочу поблагодарить ее родителей, которые привели ее в художественную гимнастику, первого тренера Ирину Юрьевну Лепарскую, которая поверила в эту девочку, что она может быть топ-гимнасткой, поверила в меня и доверила готовить Алину. Благодарна всем тренерам, хореографам, ведь кто-то научил танцевать, кто-то правильно улыбаться, и многим-многим еще специалистам, нашему РЦОП, руководству страны и спортивной отрасли, что у нас несколько лет назад появился такой классный гимнастический комплекс. Это наша заслуженная олимпийская медаль", - сказала Марина Лобач.-0-