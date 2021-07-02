Алина Змушко завоевала Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алина Змушко стала обладательницей Кубка Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом. Турнир проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница команды Гомельской области показала на финише результат 1 мин. 08,06 сек. Второе место у Карины Швед из Брестской области - 1 мин. 10,95 сек. Замкнула тройку призеров ее землячка Аксиния Войтович - 1 мин. 13,14 сек.

В состязаниях 100 м на спине у мужчин первенствовал Никита Цмыг. Атлет из Могилевской области показал итоговое время 54,22 сек., опередив Виктора Стаселовича из Минска, занявшего второе место со временем 54,60 сек. Замкнул тройку призеров Александр Ткачев из дружины Могилевской области - 57,22 сек.

В финальном заплыве на 50 м брассом у мужчин не было равных минчанину Илье Шимановичу - 27,01 сек. Второе место занял спортсмен из дружины Гомельской области Антон Кнышев - 27,92 сек. Дмитрий Павловец стал бронзовым призером - 29,06 сек.

В соревнованиях у женщин на 50 м на спине первенствовала Яна Ивашинко из Минска - 29,34 сек. Второе место у Татьяны Клецовой из Могилевской области - 29,73 сек. Полина Грицевич из дружины Брестской области заняла третье место - 30,15 сек.-0-

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