Анастасия Кузьмина победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Ирина Кривко финишировала 15-й

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами победительница преодолела за 35 мин. 34,4 сек. при двух промахах. На 12,1 сек. отстала еще одна представительница Словакии Паулина Фиалкова, также допустившая два промаха, третьей финишировала француженка Анаис Шевалье (+13,3 сек.; 3 промаха).

Паулина Фиалкова и Анаис Шевалье

Единственная представительница Беларуси в сегодняшней гонке Ирина Кривко заняла 15-е место (+1 мин. 23,7 сек.; 4).

После трех проведенных этапов общий зачет Кубка планеты у женщин возглавляет итальянка Доротея Вирер, у которой 381 очко, на втором месте Паулина Фиалкова (345 баллов), замыкает тройку лидеров еще одна итальянская биатлонистка Лиза Витоцци (276). Лучшая из белорусских биатлонисток Ирина Кривко имеет 219 очков и занимает 9-ю строку.

Доротея Вирер

У мужчин впереди норвежец Йоханнес Бё, набравший 428 баллов, вторая позиция у россиянина Александра Логинова (312), третьим идет австриец Симон Эдер (266). Белорусские стреляющие лыжники зачетных баллов не имеют.

Кубковый марафон берет паузу до 10 января, когда в немецком Оберхофе стартует четвертый этап. В его программу включены 6 стартов:

10 января

Женский спринт на 7,5 км.

11 января

Мужской спринт на 10 км.

12 января

Женская гонка преследования на 10 км.

Мужская гонка преследования на 12,5 км.

13 января

Женская эстафета 4х6 км.

Мужская эстафета 4х7,5 км.-0-

Фото IBU