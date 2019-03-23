Анастасия Кузьмина победила в пасьюте на заключительном этапе КМ в Норвегии

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Анастасия Кузьмина преодолела за 28 мин. 25,9 сек. (0+0+0+0). Второе место заняла Дениз Херрманн из Германии - +1 мин. 42,8 сек. (1+0+0+1), бронзовым призером стала Ханна Эберг из Швеции - +2 мин. 1,1 сек. (0+0+0+1). Занимающая первое место в общем зачете Кубка мира итальянка Доротея Вирер заняла в прошедшей гонке 12-е место.

Представительницы Беларуси Елена Кручинкина заняла 28-е место - +4 мин. 38,0 сек. (0+0+2+0), Динара Алимбекова стала 33-ей - +4 мин. 55,2 сек. (1+2+2+0).

Кубок мира в Норвегии продолжится сегодня мужской гонкой преследования, которая начнется в 19.15. Четыре белорусских биатлониста выйдут на старт. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию гонки.-0-