Анастасия Шкурдай обновила в Бресте рекорд на 100 м баттерфляем

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Шкурдай обновила свой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем в третий день Кубка и первенства Беларуси по плаванию, которые проходят в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Бреста стала первой в финальном заплыве стометровки, преодолев дистанцию за 56,95 сек. Предыдущий рекорд Анастасии - 57,39 сек. Второй стала Оксана Демидова - 1 мин. 0,24 сек. Замкнула тройку лидеров Ева Андросюк - 1 мин. 3,37 сек.

Днем ранее Анастасия Шкурдай дважды обновила свой юношеский рекорд на дистанции 50 м на спине в предварительном (28,43 сек.) и полуфинальном (28,34 сек.) заплывах. Прошлый ее рекорд с 2019 года равнялся 28,43 сек. В финале брестчанка завоевала на этой дистанции золотую медаль - 28,38 сек.

Накануне на дистанции 200 м баттерфляем национальный рекорд установил Иван Шамшурин - 2 мин. 0,05 сек. Прошлое его достижение 2019 года - 2 мин. 0,10 сек. Отличился в заплыве на 200 м комплексным плаванием и Иван Адамчук, обновивший 29-летний юношеский рекорд - 2 мин. 5,16 сек.

Кубок и первенство Беларуси по плаванию собрали 340 спортсменов. В соревнованиях участвуют также лидеры национальной команды Беларуси. Пловцы соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). Турниры проходят без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряют температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Основные задачи, которые ставит тренерский состав на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подходит к концу года. Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры были перенесены. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-