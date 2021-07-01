1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на проходящем в Бресте Кубке Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отныне новое национальное достижение на этой дистанции - 25,56 сек. Этот результат принес Анастасии Шкурдай победу. Второе место заняла минчанка Анастасия Кулешова - 26,02 сек. Третья позиция осталась за еще одной столичной спортсменкой Анастасией Коряковской - 27,02 сек.

В финальном заплыве на 200 м на спине у мужчин не было равных Ивану Адамчуку из Брестской области - 2 мин. 3,29 сек. Второе место занял Александр Ткачев из команды Могилевской области - 2 мин. 3,99 сек. Замкнул тройку сильнейших минчанин Дмитрий Соболевский - 2 мин. 5,87 сек.

На дистанции 800 м у женщин выиграла минчанка Ксения Знак. Ее итоговый результат - 9 мин. 27,54 сек. Второе место у Елизаветы Радюк (Гродненская область), которая уступила победительнице 5,95 сек. Третья позиция осталась за Марией Демочко (Гомельская область), которая отстала от победительницы на 7,55 сек.

Для Ксении Знак это второе золото турнира. Накануне она первенствовала на дистанции 1500 м вольным стилем - 18 мин. 00,45 сек. Второе место на этой дистанции также заняла Елизавета Радюк (Гродненская область) - 18 мин. 28,54 сек. Третья позиция за Елизаветой Приваловой из Гомельской области - 18 мин. 31,81 сек.-0-

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