Арбитры из Нидерландов рассудят матч футболистов Беларуси и Люксембурга

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня матч 5-го тура группового этапа Лиги наций (лига D) в гостях у команды Люксембурга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу на стадионе "Жози Бартель" будет судить бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Сердар Гэзюбююк. Его ассистентами станут Роб ван де Вен и Дэви Гооссенс, дополнительные помощники за воротами - Аллард Линдхаут и Симен Мулдер, резервный рефери - Бас ван Донген.

В первом круге соревнований в группе 2 белорусы одолели Люксембург на поле минского стадиона "Динамо" с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Антона Сароки. Однако пока подопечные Игоря Криушенко отстают от сегодняшнего соперника на 1 очко, поэтому им обязательно нужно побеждать. Если выиграют хозяева, то они обеспечат себе первое место и выход в лигу С. Ранее белорусы разгромили на своем поле футболистов Сан-Марино - 5:0, а также дважды сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0.

Белорусская команда прибыла в Люксембург в среду и провела предматчевую тренировку на арене, где сегодня состоится поединок. Он начнется в 22.45 по белорусскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В другом сегодняшнем матче футболисты Сан-Марино примут гостей из Молдовы.

Турнирное положение после четырех туров: Люксембург - 9 очков (разница мячей - 10-1), Беларусь - 8 (6-0), Молдова - 5 (2-4), Сан-Марино - 0 (0-13).

В последний игровой день 18 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а Молдова примет в Кишиневе команду Люксембурга.

Борьбу за единственную путевку на Евро-2020 продолжат только победители четырех квартетов лиги D.-0-