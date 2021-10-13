Арина Соболенко возобновила тренировки после COVID-19

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко возобновила тренировки после того, как переболела коронавирусом. Такая информация содержится на официальной странице теннисистки в "Инстаграме".

"Смотрите, кто вернулся на корт", - гласит подпись под фотографиями спортсменки, позирующей с ракеткой в руках.

Напомним, сообщение о том, что Арина Соболенко заразилась коронавирусом и из-за этого не сможет выступить на турнире WTA в Индиан-Уэлссе, появилось в "Инстаграме" спортсменки перед стартом данных соревнований, 3 октября.-0-