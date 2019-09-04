Азаренко и Барти прошли в 1/2 финала парного разряда US Open

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти стали полуфиналистками парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/4 финала с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович они проиграли первый сет со счетом 2:6, но потом перехватили инициативу и выиграли две партии - 7:5 и 6:1.

Первыми в полуфинал вышли белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, которые уверенно переиграли в двух сетах китайских теннисисток Йинь-Йинь Дуань и Чжэн Сайсай - 6:4, 6:3.

Соболенко и Мертенс стали полуфиналистками парного разряда на US Open Они победили китайских теннисисток Дуань Ин-Ин и Чжэн Сайсай в двух сетах - 6:4, 6:3.

В матче за выход в финал белорусско-бельгийский тандем может встретиться с белоруской Александрой Саснович и словачкой Викторией Кужмовой, которые сегодня проведут четвертьфинальный матч с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.

В женском одиночном разряде известен состав первого полуфинала - шестикратная чемпионка US Open американка Серена Уильямс (8-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с 5-й ракеткой планеты украинкой Элиной Свитолиной.

В первом поединке за выход в финал мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев (5) сыграет с болгарином Григором Димитровым (78).-0-