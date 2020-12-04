Барбашинский: сейчас важно поддержать белорусских спортсменов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом игрок, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Андрей Барбашинский подписал открытое обращение к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Как гражданин Республики Беларусь, олимпийский чемпион, считаю, что важно сейчас поддержать наших спортсменов. В Олимпийской хартии четко прописано: спорт вне политики. Тролить, мешать спортсменам заниматься своим делом - неправильно. Пришло время именитым атлетам, кто ранее защищал цвета государственного флага, поддержать молодых ребят. Спортсмены должны выступать, добиваться результатов, в первую очередь для себя, для страны и миллионов болельщиков, чтобы всем нам было за кого болеть на международных стартах", - сказал уроженец Ошмян.

Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. В их числе олимпийские чемпионы Алексей Абалмасов, Александр Масейков (оба - гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика; толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон), Александр Медведь (борьба вольная), Валерий Шарий (тяжелая атлетика), Андрей и Александр Богданович (гребля на байдарках и каноэ), призеры Игр Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ) и многие другие.-0-

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