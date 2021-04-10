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10 апреля 2021, 17:58

Баскетболистки "Горизонта" победили "Цмокi-Мiнск" на старте финала чемпионата Беларуси

Фото bc-horizont.com
Фото bc-horizont.com

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Баскетболистки "Горизонта" победили "Цмокi-Мiнск" в первом поединке финальной серии женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Натальи Трофимовой встретили упорное сопротивление со стороны действующих чемпионок страны, но в итоге сумели выиграть с перевесом в пять очков - 71:66 (21:21, 19:14, 14:15, 17:16). В составе победительниц самой результативной стала Янина Инкина, набравшая 16 очков, у проигравших на балл меньше в активе Ирины Венской. Завтра соперницы проведут второй матч "золотой" серии до трех побед. Третья встреча состоится 17 апреля на площадке "Цмокi-Мiнск". По ходу регулярного сезона нынешние финалистки провели между собой три встречи, в которых дважды побеждал "Горизонт".

В первом поединке серии за бронзовые награды баскетболистки гродненской "Олимпии" разгромили на своей площадке столичный клуб "БДУ-Цмокi" с результатом 85:47 (24:11, 21:13, 18:11, 22:7). Лучшими снайперами в этой игре стали Яна Голякова ("Олимпия") - 17 очков и Александра Якубович ("БДУ-Цмокi") - 16. Завтра в Гродно состоится вторая встреча этих команд.

Баскетболистки "Горизонта" чаще всех становились чемпионками - у них 11 титулов, минские "Цмокi" 6 раз завоевывали золото, причем они удерживают первое место 4 последних года.-0-

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