Баскетболисты "Гродно-93" обыграли "Цмокi-Мiнск" в чемпионате Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" обыграли резервистов "Цмокi-Мiнск" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси - 80:75, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После недавнего поражения в гостях у могилевского "Борисфена" (92:97) гродненская команда отлично начала сегодняшнюю игру. В третьей четверти ее преимущество достигло 21 балла - 63:42. Однако после этого гости сумели перехватить инициативу. В последней десятиминутке их погоня почти увенчалась успехом, но времени догнать соперников все же не хватило.

Сегодняшней осечкой минчан сполна воспользовались баскетболисты "Борисфена", которые обыграли в Витебске местный "Рубон" со счетом 78:65 и вышли в лидеры.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Борисфен" - 33 очка (17 матчей), "Цмокi-Мiнск" - 31 (18), "Рубон" - 30 (18), "Гродно-93" - 28 (17).

Очередные встречи женского первенства страны состоятся завтра. Действующий чемпион и лидер нынешнего турнира "Горизонт" сыграет в гостях у "Гомельских рысей". До этого подопечные Натальи Трофимовой одержали победы во всех 14 проведенных поединках. Идущие вторыми баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проведут выездной матч против брестского клуба ЦОР "Виктория". Гродненская "Олимпия" сыграет в гостях у резервисток "Горизонта". Еще один гродненский клуб "Виктория" примет на своей площадке столичный "БДУ-Цмокi". Положение в лидирующей группе: "Горизонт" - 28 очков (14 матчей), "Цмокi-Мiнск" - 25 (14), "Олимпия" - 23 (13), "Виктория" - 21 (13).-0-