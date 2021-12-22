Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вышли в финал Кубка Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" стали первыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале действующие владельцы трофея "Цмокi-Мiнск" обыграли могилевский "Борисфен" со счетом 82:74. Эта встреча стала повторением финального поединка прошлого кубкового турнира, в котором "драконы" победили могилевчан с результатом 83:79, завоевав свой 12-й подряд Кубок Беларуси.

Во втором сегодняшнем полуфинале баскетболисты "Гродно-93" будут соперничать с витебским "Рубоном".

Завтра победители полуфинальных игр встретятся в финальном поединке за Кубок страны, а проигравшие определят бронзового призера кубкового турнира. В прошлом сезоне в матче за бронзу "Рубон" победил "Гродно-93" - 94:75.

На прошлой неделе в Молодечно состоялся финальный этап 25-го кубкового розыгрыша среди женских команд. В решающем поединке баскетболистки "Горизонта" завоевали второй трофей подряд, одолев "Цмокi-Мiнск" с перевесом в четыре балла - 54:50. В матче за бронзу баскетболистки гродненской "Олимпии" оказались сильнее "Гомельских рысей" - 79:57.-0-