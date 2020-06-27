БАТЭ примет минское "Динамо" в центральном матче чемпионата Беларуси по футболу

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ примут сегодня минское "Динамо" в центральном поединке 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом туре борисовчане упрочили свое лидерство, победив на выезде аутсайдера первенства бобруйскую "Белшину" (2:0), а динамовцы у себя дома разошлись миром с "Энергетиком-БГУ" (0:0). Сегодняшняя встреча на поле "Борисов-Арены" начнется в 20.30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Также сегодня футболисты "Минска" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграют с солигорским "Шахтером", а гродненский "Неман" у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским "Динамо".

В пятницу "Энергетик-БГУ" разгромил гостей из мозырской "Славии" со счетом 5:0, а "Смолевичи" одержали волевую викторию над "Слуцком" - 2:1.

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Белшина" (Бобруйск), "Городея" - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 26 (14), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" (Гродно) - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" (Минский район) - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (12), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-