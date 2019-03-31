Базанов намерен особое внимание уделить популяризации футбола

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" рассказал, что особое внимание намерен уделить популяризации массового и детско-юношеского футбола, сообщает БЕЛТА.

"Самое главное - не разрушить то, что сделано, а улучшить", - сказал Владимир Базанов.

Руководство федерации планирует развивать в регионах инфраструктуру для занятий детей футболом. "Начинать нужно с крупных городов, таких, как Барановичи, Пинск. После можно идти и в деревни", - отметил Владимир Базанов, подчеркнув, что белорусы любят этот вид спорта.

Что касается футбола высших достижений, то перед национальной сборной поставлена задача попасть на чемпионат Европы по футболу 2020 года. "Может, не все получилось в первые две игры. Общаемся с тренерским штабом, как они это все видят, как исправить ситуацию (ноль очков, последнее пятое место). Надо показывать результат в каждом матче, определяться с оптимальным составом. И через игры с Голландией, Германией, Северной Ирландией, Эстонией мы должны подойти к тому, чтобы хорошо сыграть в Лиге Наций и выйти на Евро-2020", - пояснил Владимир Базанов.

Отвечая на вопрос, смогут ли белорусские болельщики заполнить трибуны строящегося Национального футбольного стадиона, который вместит до 33 тыс. человек, руководитель федерации сказал: "Искусственно чашу стадиона мы не заполним. В первую очередь нужна игра. Если будет результат, люди сами пойдут на матчи". В качестве примера он привел клуб "Динамо - Брест", который в прошлом году лидировал по посещаемости.-0-