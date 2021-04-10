Белорус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Софии (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный из белорусской мужской дружины спортсмен, попавший в число 36-ти финалистов набрал в сумме 1451 очко. Победу праздновал представитель Республики Корея Чон Ун Тэ, на счету которого 1457 очков. Серебряную медаль выиграл венгр Роберт Каса – 1455 очков.
В женских состязаниях первенствовала француженка Мари Отейза – 1367 очков. Серебро у британки Кейт Френч – 1360 очков. Замкнула тройку призеров полька Анна Малишевска – 1348 очков.
Что касается белорусских спортсменок, попавших в финал, то лучшей из них стала Анастасия Прокопенко, с 1338 очками занявшая шестое место. Ирина Просенцова (1257 очков) – 26-я, Ксения Климянкова (1227) – 31-я, Екатерина Этина (901) – 35-я.