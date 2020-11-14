Белорус Роман Романов занял 4-е место на ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве

14 ноября, / Корр. БЕЛТА /. Белорус Роман Романов занял 4-е место в гонке по очкам на чемпионате Европе по велоспорту на треке в Пловдиве (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе гонки на 40 км дистанции Роман Романов набрал 37 очков. Его смогли обойти испанец Себастьян Мора Ведри, который стал чемпионом Европы с 51-м пунктом. Второе место оставил за собой итальянец Маттео Донега - 42 очка. Третье место занял румынский гонщик Даниэль Кристя - 40 очков.

В мужском кейрине победу праздновал Максимилиан Леви из Германии. Серебро выиграл Денис Дмитриев из России. Бронза досталась Сотириосу Бретасу из Греции. Белорус Артем Зайцев занял восьмое место в итоговом протоколе.

В аналогичной дисциплине у женщин не было равных украинке Елене Стариковой. Второе место у чешки Сары Канковской. Третью ступень пьедестала оставила за собой испанская спортсменка Елена Касас.

У сборной Беларуси остается в активе две серебряные медали, выигранные Анной Терех в скрэтче и Евгением Корольком в омниуме.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке продлится в Пловдиве (Болгария) до 15 ноября. За это время станут известны обладатели 22 комплектов наград.-0-

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