Белоруска Дарья Наумова завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Батуми

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Наумова завоевала золотую награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 76 кг серебряный призер Олимпиады-2016 стабильно провела своей выступление, показав результат 242 кг (106+136 кг). Один из лидеров в этом весе испанка Лидия Валентин завоевала серебряную награду - 241 кг (108+133 кг). В заключительной попытке ей не покорилась штанга весом 137 кг. Бронзовым призером чемпионата стала Патрисия Стренюс из Швеции - 233 кг (101+132 кг).

После выступления Дарья Наумова отметила, что выступила по намеченному плану, сделав все три попытки во втором упражнении - толчке.

На чемпионате Европы в Батуми в белорусской команде ранее золотую награду в двоеборье завоевал Геннадий Лаптев, второе место у Петра Асаенка, бронзовые награды в активе Юлии Асаенок (45 кг) и Вадима Лихорада (73 кг).

На континентальном форуме в Батуми соревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Этот турнир носит статус лицензионного. Его участники смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Завершится чемпионат Европы в Грузии 13 апреля.-0-