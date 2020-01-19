19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко занимает 18-е место в генеральной классификации Кубка мира по биатлону после пяти этапов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На счету уроженки Сенно 196 очков. Что касается остальных белорусских биатлонисток, то Анна Сола находится на 45-й позиции (57 пунктов), Елена Кручинкина – 51-я (45), а Динара Алимбекова – 68-я (15). Лидирует норвежка Тириль Экхофф (501). Следом в тройке сильнейших Доротея Вирер из Италии (459) и шведка Ханна Эберг (342).
В мужском зачете Кубка мира после пяти этапов лучший из белорусских стреляющих лыжников Роман Елетнов занимает 34-ю позицию с 95-ю баллами. На счету Сергея Бочарникова 48-е место и 46 пунктов, Никита Лобастов – 59-й (46 очков), Дмитрий Смольский – 59-й (26).
Лидером является Мартен Фуркад из Франции – 507 пунктов. У его соотечетсвенника Кантена Фийона Майе – (436). Третий номер рейтинга также француз – Симон Дестье (435). - 0-