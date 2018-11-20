Белоруска Виктория Кебикова вышла в полуфинал ЧМ по боксу в Индии

Во время чемпионата мира. Фото Белорусской федерации бокса

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Кебикова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Гомельчанка, выступающая в весовой категории до 81 кг, уверенно преодолела четвертьфинальный барьер планетарного форума, победив соперницу из Казахстана Фаризу Шолтай.

Как отметили в федерации бокса, Виктория Кебикова стала первой спортсменкой в этом виде спорта в Беларуси, кому удалось войти в число призеров (по правилам соревнований атлеты, в случае поражения в полуфинале, получают бронзовые награды).

Виктория Кебикова. Фото Белорусской федерации бокса

В полуфинальном поединке 22 ноября белоруска встретится конкуренткой из Индии Багьябати Качари. В чемпионате мира по боксу в Индии принимают участие 227 спортсменок из 62 стран.-0-