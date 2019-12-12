Белорусская "молодежка" потерпела второе поражение на ЧМ в Минске, уступив в овертайме хоккеистам сборной Норвегии

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси в овертайме проиграли команде Норвегии в матче третьего тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который принимает Минск - 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало встречи выдалось обескураживающим для белорусских любителей хоккея. Норвежцы то и дело беспокоили голкипера Никиту Толопило, который дважды спасал свою команду. Однако на седьмой минуте матча броском с острого угла Джонатан Хафсме все же открыл счет. Страж ворот белорусов неуверенно сыграл ловушкой и уронил шайбу в сетку ворот.

Норвежские хоккеисты продолжили давление на оборонительные порядки белорусов, практически не давая им шансов на созидательные действия в атаке. На заключительной минуте первого отрезка игры скандинавы смогли второй раз заставить ошибиться Никиту Толопило, пропустившего шайбу под ловушкой. Автором заброшенной шайбы стал Ларс Кристиан Родне.

Во втором периоде вместо Никиты Толопило на лед вышел Алексей Колосов. Белорусы постепенно начали перехватывать инициативу, все чаще устраивая "карусели" у ворот соперников. В одной из таких атак Виталий Пинчук сократил разницу в счете - 1:2.

В третьем периоде норвежцы порой были близки к оформлению победы в основное время матча. Тем более, подопечных Дмитрия Дудика подводили многочисленные удаления. Однако в концовке периода белорусы заменили вратаря шестым полевым игроком, и за 40 секунд до финальной сирены Евгений Оксентюк сравнял счет.

Впрочем, в овертайме норвежцы все же сумели доказать свое превосходство. Джонатан Херманссон использовал ошибку игроков белорусской сборной и на 2-й минуте дополнительного периода принес своей команде победу.

Таким образом подопечные Дмитрия Дудика весьма усложнили себе задачу по выходу в элитный дивизион, куда отправится лишь победитель состязаний в Минске. Напомним, в первом туре белорусы одолели австрийцев (4:3), а во втором уступили команде Латвии в овертайме (2:3)-0-

Фото Андрея Покумейко