Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила на старте турнира в Дохе

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (17-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом раунде экс-первая ракетка мира встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (42) и победила в напряженном трехсетовом поединке - 5:7, 6:2, 7:5. В решающей партии Виктория Азаренко была на грани поражения. Она уступала 0:4, потом догнала соперницу, потом при счете 5:4 Путинцева имела матчбол, но белоруска сумела сравнять счет и потом добилась победы. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. В 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Бренгл (60).
Лучшая белорусская теннисистка, вторая ракетка планеты Арина Соболенко, посеянная под первым номером, начнет выступление в катарской столице с 1/16 финала. Ее соперницей будет победительница матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (34) и француженкой Ализе Корне (37).
Турнир в Дохе завершится 26 февраля.-0-