Виктория Азаренко в третий раз проиграла в финале US Open

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) в третий раз потерпела поражение в финале одиночного разряда открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в решающем поединке белоруска уступила девятой ракетке планеты японской теннисистке Наоми Осаке - 6:1, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Для 22-летней японки это второй чемпионский титул на американском первенстве, первый она завоевала в 2018 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс. Кроме того, Наоми Осака в 2019 году стала победительницей открытого чемпионата Австралии.

Виктория Азаренко в 2012-м и 2013 годах проигрывала в финале US Open Серене Уильямс, у которой выиграла в полуфинале нынешних состязаний - 1:6, 6:3, 6:3. Кроме того, она переиграла австрийку Барбару Хаас (139-й номер мирового рейтинга) - 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) - 6:1, 6:3, польскую теннисистку Игу Швентек (53) - 6:4, 6:2, чешку Каролину Мухову (26) - 6:1, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (18) - 6:1, 6:0.

В активе 31-летней Виктории Азаренко 22 победы на турнирах под эгидой WTA, в том числе два на турнирах серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии (2012, 2013).

Сегодня в решающем поединке мужского одиночного разряда открытого чемпионата США встретятся австриец Доминик Тим (3) и представитель Германии Александр Зверев (7).

Общий призовой фонд US Open-2020 составляет более $53,4 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3 млн, финалисты получат по $1,5 млн.-0-