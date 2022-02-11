Белорусские биатлонистки не попали в призеры олимпийского спринта

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки не смогли войти в число призеров сегодняшней олимпийской спринтерской гонки на 7,5 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшей из квартета сборной Беларуси оказалась Динара Алимбекова. Лидер белорусской команды стартовала под 24-м номером, отлично отстрелялась из положения лежа, а последний выстрел на стойке оказался неточным. В итоге олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете сегодня заняла 15-е место с результатом 22 мин. 12,8 сек. Анна Сола снова не справилась со стрельбой и с четырьмя штрафными кругами оказалась на 26-й итоговой позиции (+1 мин. 52,1 сек.). Еще одна чемпионка ОИ-2018 Ирина Лещенко допустила три промаха и завершила гонку на 60-й позиции (+2 мин. 48,2 сек.). Елена Кручинкина заняла 70-е место (+3 мин. 25,8 сек.; 4 промаха).

Динара Алимбекова: очень зла на себя за последний выстрел

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Ирина Лещенко

Анна Сола

Динара Алимбекова

Елена Кручинкина

Олимпийской чемпионкой сегодня стала лидер общего зачета Кубка мира норвежская биатлонистка Марте Ройселанн, которая была безупречна при стрельбе и финишировала со временем 20 мин. 44,3 сек. Для нее это второе золото пекинских Игр после успеха в смешанной эстафете. Кроме того, она выиграла бронзу в индивидуальной гонке. Серебро сегодня у шведки Эльвиры Эберг (+30,9 сек.; 0), бронзовую медаль завоевала итальянская спортсменка Доротея Вирер (+37,2 сек.; 0).

Победительница гонки Марте Ройселанн

Серебро у шведки Эльвиры Эберг

Завтра на олимпийской трассе в Чжанцзякоу состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя заходами на стрельбище. Беларусь в ней представят серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский, а также Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Максим Воробей.

Расписание оставшихся соревнований биатлонистов:

12 февраля - мужской спринт;

13 февраля - мужская гонка преследования, женская гонка преследования;

15 февраля - мужская эстафета;

16 февраля - женская эстафета;

18 февраля - мужской масс-старт;

19 февраля - женский масс-старт.-0-

Фото Андрея Покумейко