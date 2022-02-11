Рыженков об итогах женского биатлонного спринта: неудовлетворительный результат

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков остался недоволен выступлением девушек в спринтерской гонке на Играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Комментировать особо нечего, результат неудовлетворительный как для тренеров, так и для спортсменок. К Динаре (Алимбековой. - Прим. БЕЛТА)претензий нет, она достойно отработала две предыдущие гонки, и те эмоции, возможно, забрали какое-то количество сил. Сегодня она старалась, но снова не получился последний выстрел. 15-е место само по себе неплохое, но уж очень много по времени выиграли призеры, очень большие разрывы. Теперь Динара будет настраиваться на гонку преследования, в этом сезоне у нее контактные гонки получались очень неплохо, поэтому будем надеяться, что она сохранит позитивный настрой и хорошо отработает. Что касается других девушек, то ситуация нам пока неясна, более детально все обсудим с самими спортсменками. Конечно, при тех погодных условиях, которые были сегодня, так плохо стрелять было нельзя. Они нас расстроили. Непонятно, что творится с Анной Солой, будем стараться ее собрать и подготовить к дальнейшим гонкам", - рассказал Олег Рыженков.

Лучшей из белорусок сегодня стала Динара Алимбекова, занявшая 15-е место. Анна Сола стала 26-й, Ирина Лещенко - 60-я, Елена Кручинкина - 70-я. Олимпийские медали в гонке преследования девушки разыграют 13 февраля.-0-