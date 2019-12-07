Белорусские биатлонисты заняли 14-е место в мужской эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Фото из архива
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла 14-е место в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда в составе Антона Смольского, Романа Елетнова, Максима Воробья и Сергея Бочарникова финишировала с отставанием от лидеров на 4 мин. 32,2 сек. Победителями в гонке стали спортсмены из Норвегии, которые преодолели дистанцию за 1 час 10 мин. 30,4 сек. Второе место заняли атлеты из Франции (отставание 32,3 сек.). На третьей строке итогового протокола разместились итальянские биатлонисты (отставание 1 мин. 27,1 сек.).
Продолжатся соревнования в Эстерсунде 8 декабря эстафетой у женщин.-0-