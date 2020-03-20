Белорусские боксеры вернулись в Минск из Лондона

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры вернулись в Минск с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер сборной Беларуси по боксу Сергей Асанов.

"Белорусские боксеры прилетели в Минск. Все хорошо, настроение боевое. Сейчас будем проходить обследование. Ближайшие 14 дней проведем на карантине под Минском, где продолжим подготовку в штатном режиме, - сказал Сергей Асанов. - Первая неделя станет для белорусских спортсменов восстановительной, а потом начнем выводить атлетов на пик формы. Никакой паники нет, готовы работать, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио".

Белорусские боксеры отправятся на карантин после прилета из Лондона Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен.

Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение провести олимпийскую евроквалификацию без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров.

Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу приостановлен до мая Ранее в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а в понедельник турнир был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг). Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.

При переносе турнира олимпийской квалификации результаты сохранятся - исполнительный директор Белорусской федерации бокса "Организаторы пообещали, что, когда квалификация возобновится, жеребьевка и все результаты сохранятся. Мы начнем с того места, где закончили", - сказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

Всего в составе сборной Беларуси в Лондоне было 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже.-0-