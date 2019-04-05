Белорусские фристайлисты завоевали 4 медали на юниорском ЧМ в Италии

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены отметились четырьмя наградами на юниорском чемпионате мира в Кьезе-ин-Вальмаленко (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания в лыжной акробатике должны были пройти 4 апреля, но из-за сильного снегопада были перенесены организаторами на 5 апреля. На высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Снежана Дребенкова, выступление которой судьи оценили в 73,66 балла. Ее партнерша по команде Яна Ярмошевич завоевала бронзовую медаль (63,44 очка), серебряную - китайская спортсменка Лия Джи (64,98 балла).

Золотую награду белорусской команде принес Вячеслав Тимерцев (92,43 очка), серебряную - Игорь Дребенков (91,65 балла). На третью ступень пьедестала поднялся китайский атлет Ли Боян (90,59 очка).-0-