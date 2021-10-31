Белорусские гимнастки заняли 8-е место в заключительном виде ЧМ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гимнастки заняли 8-е место в заключительном виде чемпионата мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).
В финале групповых упражнений с обручами и булавами Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко получили оценку 37,150 балла.
Первенствовали тут итальянки - 42,275 балла. Второе место у россиянок - 40,950 балла. Бронзу завоевали японские спортсменки - 40,900 балла.
Таким образом, белорусская команда на планетарном форуме в Китакюсю расположилась на втором месте с одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами. Первенствовали россиянки - 13 медалей (7-4-2). Третье место оставили за собой итальянки - 4 медали (1-2-1).-0-
Белорусские гимнастки заняли 4-е место в упражнениях с пятью мячами на ЧМ-2021