Белорусские теннисистки проведут первые матчи парного разряда "Ролан Гаррос"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки сегодня проведут стартовые встречи парного разряда на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в матче 1/32 финала сыграют с австралийско-сербским дуэтом Айла Томлянович / Александра Крунич.

Вслед за ними на корты "Ролан Гаррос" выйдет Лидия Морозова, которая вместе с японкой Сюко Аоямой будет соперничать с китайской парой Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай.

Еще две белоруски свои стартовые игры парного разряда проведут 30 мая: Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд сыграют с французским дуэтом Диана Пэрри / Фиона Ферро, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с британско-немецким тандемом Хизер Уотсон / Татьяна Мария.

Во второй раунд одиночного разряда пробились две белорусские теннисистки. Накануне Виктория Азаренко (43-й номер рейтинга WTA) победила Елену Остапенко (39) из Латвии, а Арина Соболенко (11) была сильнее словачки Доминики Цибулковой (41). Свои поединки 1/32 финала они сыграют 30 мая - соперницей Виктории Азаренко будет первая ракетка планеты японка Наоми Осака, Арина Соболенко встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (51).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 9 июня. Его общий призовой фонд составляет 42,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,3 млн евро, пары получат по 580 тыс. евро.-0-