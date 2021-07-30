Максим Недосеков. Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио"
30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков вышел в финал Игр в прыжках в высоту, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своей лучшей попытке представитель Витебской области в главной команде страны показал результат 2 м 28 см.
Еще один белорус, Дмитрий Набоков, остановился на отметке 2 м 25 см и завершил борьбу за награды.
В финальной стадии за медали в прыжках в высоту у мужчин поборются 12 лучших атлетов. Она намечена на 1 августа (начало в 13.10 по минскому времени).-0-