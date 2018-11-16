Белорусский пловец Илья Шиманович победил на этапе КМ в Сингапуре

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович победил на седьмом этапе Кубка мира в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 50 м брассом белорус показал результат 25,95 сек. Вторым финишировал Кирилл Пригода из России - 26,01 сек. Петер Стивенс из Словении занял третье место - 26,09 сек.

Днем ранее Илья Шиманович стал третьим в решающем заплыве на 100 м брассом, а его партнер по команде Евгений Цуркин занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем.

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 ноября. Очередным крупным стартом для атлетов в зимнем сезоне станет чемпионат мира на короткой воде, который с 11 по 16 декабря примет китайский Ханчжоу.-0-