Белорусский теннисист Егор Герасимов выступит в основной сетке турнира "Кубок Кремля"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов преодолел квалификационный раунд турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) "Кубок Кремля" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За право сыграть в основной сетке представительного старта в столице России Егор спорил с немцем Рудольфом Моллекером и оказался сильнее оппонента со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Отметим, что белорус является 92-й ракеткой мира, тогда как его соперник находится в рейтинге АТР на 167-й строке.-0-