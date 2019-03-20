Белорусы сыграли вничью со сборной Германии на старте квалификации юношеского ЧЕ по футболу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) сыграли вничью на старте элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого тура 4-й квалификационной группы в немецком Идар-Оберштайне с хозяевами соревнований с футболистами Германии белорусы пропустили мяч на 8-й минуте.

После перерыва белорусские футболисты сумели сравнять счет - на 57-й минуте отличился Руслан Лисакович, установивший окончательный результат - 1:1.

В субботу, 23 марта, подопечные Михаила Мархеля сыграют с командой Словении, которая сегодня будет соперничать с Исландией. В заключительном туре 26 марта белорусской сборной предстоит встретиться с исландскими сверстниками.

По итогам соревнований в восьми квартетах элитного раунда путевки в финальную стадию получат победители групп, а также 7 команд из занявших вторые места. Финальный турнир юношеского континентального первенства с участием 16 сборных пройдет с 3 по 19 мая на футбольных аренах Ирландии, команда которой освобождена от отборочных матчей.-0-

Фото Немецкого футбольного союза