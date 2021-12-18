Белорусы заняли 5-е место в смешанной эстафете 4х50 м комплексом на ЧМ на короткой воде

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла пятое место в смешанной эстафете 4х50 м комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Анастасия Коряковская показали на финише время – 1 мин. 37,97 сек.
Победила дружина Нидерландов (Кира Туссант, Арно Камминга, Раноми Кромовидьойо, Том Де Бур) с рекордом чемпионатов – 1 мин. 36,20 сек. Далее на пьедестале расположились эстафетные квартеты США – 1 мин. 37,04 сек. и Италии – 1 мин. 37,29 сек.
На дистанции 100 м баттерфляем среди мужчин первенствовал итальянский пловец Маттео Ривольта со временем 48,87 сек. Второе место у южноафриканского атлета Чада Ле Кло – 49,04 сек. Россиянин Андрей Минаков занял третью позицию в итоговом протоколе – 49,21 сек.
Участвовавший в данном виде программы белорус Григорий Пекарский завершил выступление на пороге полуфинальных стартов.
Финальный заплыв на 800 с вольным стилем у женщин выиграла китаянка Бингджи Ли – 8 мин. 02,90 сек. Это новый рекорд чемпионатов. Вторая позиция за Анастасией Кирпичниковой из России – 8 мин. 06,44 сек. Итальянка Симона Куадарелла завершила старт на третьем месте – 8 мин. 07,99 сек.-0-
Анастасия Шкурдай заняла 6-е место на дистанции 200 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде