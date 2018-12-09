Биатлонистка Ирина Кривко входит в топ-10 общего зачета после первого этап КМ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Ирина Кривко входит в десятку сильнейших общего зачета после первого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В активе белоруски 87 очков. В ходе выступления на стартовом отрезке сезона в словенской Поклюке Ирина Кривко заняла 14 место в индивидуальной гонке и получила 27 очков, в спринте она стала 17-й (24 очка), а в гонке преследования заняла седьмое место (36 баллов). Другие белорусские биатлонистки после выступления в Словении зачетных очков не имеют.
Возглавляет общий зачет Кубка мира итальянка Доротея Вирер - 144 очка. Второе место (131 балл) у Кайсы Мякяряйнен из Финляндии.
Второй этап Кубка мира по биатлону примет с 13 по 16 декабря австрийский Хохфильцен.-0-
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