Борисовский БАТЭ в 2019 году заработал на трансферах $1,55 млн

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ в 2019 году заработал на трансферах игроков около $1,55 млн. Такая информация размещена на официальном сайте 15-кратных чемпионов Беларуси, сообщает БЕЛТА.
На приобретение футболистов в прошлом году борисовский клуб потратил около $680 тыс. В прошлом сезоне футболисты БАТЭ впервые за 13 лет не стали чемпионами страны. Они заняли второе место вслед за брестским "Динамо", впервые поднявшимся на высшую ступеньку пьедестала почета.
Новый чемпионат борисовчане начали крайне неудачно, впервые в истории проиграв два стартовых поединка - минскому "Энергетику-БГУ" (1:3) и мозырской "Славии" (1:2). В третьем туре 4 апреля БАТЭ примет на поле "Борисов-Арены" дебютанта элитного дивизиона брестский "Рух".-0-