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09 июля 2020, 14:56

Бразильский полузащитник Силас перешел в минское "Динамо"

Араужу да Силва Силас. Фото ФК "Динамо-Минск"
Араужу да Силва Силас. Фото ФК "Динамо-Минск"
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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский полузащитник Силас пополнил ряды столичного "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

24-летний Араужу да Силва Силас является воспитанником академии "Интернасьонала". Летом 2017-го года он подписал контракт с луганской "Зарей", где выступал до осени 2019-го года. За это время Силас принял участие в 60-ти матчах и забил 6 мячей, отдав 4 результативные передачи. В сезоне 2017/2018 в рядах украинского клуба он провел 5 встреч на групповом этапе Лиги Европы и записал на свой счет 1 гол.

В прошлом сезоне бразильский хавбек на правах аренды выступал за израильский "Ирони". Там он провел 20 поединков, не отметившись результативными баллами.

В минском "Динамо" Силас будет выступать под 96-м номером.

Фото ФК "Динамо-Минск"
Фото ФК "Динамо-Минск"

Тем временем, четыре игрока столичного клуба, Никита Халимончик, Никита Демченко, Владислав Ложкин и Кирилл Родионов, перешли в "Смолевичи" на правах аренды. В нынешнем сезоне эти футболисты преимущественно выступали за дубль "бело-синих". Родионов провел 11 матчей и забил 2 гола. Халимончик также провел 11 матчей, но голевыми действиями не отметился. Демченко в 13 матчах забил 6 мячей. Ложкин в 10-ти встречах забил четырежды.-0-

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