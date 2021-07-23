Брестский "Рух" примет "Минск" в 17-м туре футбольного чемпионата Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня стартует 17-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты брестского "Руха" примут на своей арене гостей из "Минска". В прошлом туре брестчане на выезде сыграли вничью с "Гомелем" - 0:0, минчане на минувшей неделе не играли, а до этого у себя дома разошлись миром со "Сморгонью" - 2:2. С таким же результатом завершилась встреча "Минска" и "Руха" в первом круге нынешнего первенства.

В субботу, 24 июля, гродненский "Неман" примет на своем поле "Слуцк", а минское "Динамо" на главной спортивной арене стране сыграет с "Витебском". Еще две встречи пройдут 25 июля: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест), "Сморгонь" - "Ислочь" (Минский район).

Матчи "Шахтер" (Солигорск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) и "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Славия" (Мозырь) перенесены. Игра "Спутник" (Речица) - "Гомель" отменена.

Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 39 (16), "Динамо" (Минск) - 32 (16), "Рух" - 30 (16), "Гомель" - 28 (15), "Витебск" - 23 (16), "Минск" - 21 (15), "Динамо" (Брест) - 21 (15), "Энергетик-БГУ" - 20 (16), Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Ислочь" - 17 (16), "Слуцк" - 14 (16), "Славия" - 10 (16), "Неман" - 9 (16), "Сморгонь" - 8 (16), "Спутник" - 7 (15).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-