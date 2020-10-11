Британец Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед на этапах "Формулы-1"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа (Гран-при Айфеля) чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который завершился в Германии на "Нюрбургринге", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для 35-летнего британца это 91-я победа в карьере (столько же на счету семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера). Он лидирует в чемпионате, одержав победы на шести этапах и является главным претендентом на титул чемпиона мира. Если уроженцу Стивенеджа удастся отпраздновать викторию по итогам состязаний, то он догонит легендарного немца еще и по количеству титулов победителя в самой престижной гоночной серии. Сейчас Льюис Хэмилтон является шестикратным триумфатором стартов в королевских гонках - так называют соревнования в "Формуле-1" любители автоспорта.-0-