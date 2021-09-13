Чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике соберет в Могилеве около 70 участников

13 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике соберет 15-17 сентября в Могилеве около 70 спортсменов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской городской СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко.

На соревнования приедут спортсмены со всех областей страны и города Минска 2007 года рождения и старше. В них также примут участие члены национальной команды Беларуси, призер чемпионата Европы 2020 года в Турции Егор Шарамков. Состязания примет могилевский Дворец гимнастики.

Основные испытания начнутся 16 сентября. В этот день мужчины будут соревноваться с 10.30 до 12.30, женщины выступят в два потока: с 13.20 до 15.00 и с 15.50 до 17.30. Финальные соревнования в отдельных видах многоборья состоятся 17 сентября с 10.00 до 13.30. Церемония награждения победителей и призеров пройдет в этот же день с 14.00 до 14.30.

Вход на спортивное мероприятие свободный.-0-