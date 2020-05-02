Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе перенесен на 2021 год

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был состояться с 9 по 13 сентября, перенесен на 2021 год из-за пандемии. Такая информация содержится на официальном сайте Европейского союза велосипедистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования должны были пройти в итальянском Тренто. Было решено не менять место континентального форума, а провести его в Италии через год. Сроки будут уточнены позднее, когда окончательные изменения в свой соревновательный календарь внесет Международный союз велосипедистов. Состязания могут пройти либо с 1 по 5 сентября, либо с 8 по 12 сентября 2021 года. Финальное решение объявят в ближайшие месяцы.

Ранее были перенесены две велогонки, входящие в Гранд тур: "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". Итальянская многодневка должна была пройти с 9 по 31 мая, а французская - с 27 июня по 19 июля.-0-