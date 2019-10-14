Четверо хоккеистов столичного "Динамо" направлены в "Юность" перед матчем ЛЧ против "Пеликанс"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичного "Динамо" Артем Аносов, Роман Дюков, Михаил Стефанович и Андрей Павленко направлены в расположение клуба "Юность-Минск" перед заключительным матчем группового раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт "зубров".

Появление динамовского квартета в команде рассматривается как помощь подопечным Александра Макрицкого в поединке против финской команды "Пеликанс". Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Юность" примет команду из Лахти, состоится 15 октября.

В гостевой игре белорусы были сильнее финнов - 4:2. Основной вклад в успех минчан внес Михаил Стефанович, отметившийся дублем в ворота "пеликанов". Несмотря на эту викторию, ситуация в группе D, где играют "Юность", "Пеликанс", чешский "Оцеларжи Тршинец" и швейцарская "Лозанна", такова, что все четыре команды имеют шанс на выход в плей-офф.-0-