28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали выиграли белорусские батутисты на этапе Кубка мира в Португалии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В индивидуальных прыжках у мужчин золото выиграл Владислав Гончаров. Олимпийский чемпион Рио набрал 62,505 балла. Еще один белорус Олег Рябцев занял второе место - 61,380 балла. Бронзовая медаль в данном виде программы у француза Аллана Моранте - 60,500 балла.

Также Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали обладателями золотой медали турнира в синхронных прыжках, заработав у судей оценку 50,450 баллов. Серебро завоевали россияне Кирилл Козлов и Данила Касимов (50,150), бронза досталась итальянцам Самуэлю Патиссо и Дарио Алои (48,720).

В состязаниях женщин белорусская дружина также не осталась без медалей. Бронзовая награда на счету Полины Шедько - 54,140 балла. Еще одна белоруска Екатерина Ершова заняла пятое место (53,090). Золото выиграла россиянка Сусана Кочесок (55,770). Серебро на счету еще одной россиянки Яны Лебедевой (55,270).-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики