Четыре золотые медали выиграли белорусские спортсмены в первый день турнира Медведя в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре золотые медали выиграли белорусские спортсмены в первый день 50-го Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщает кореспондент БЕЛТА.

На коврах столичного спорткомплекса “Чижовка-Арена” награды высшей пробы выиграли Мария Мамошук (65 кг) и Кристина Сазыкина (59 кг) в соревнованиях женщин. В стартах “вольников” победы праздновали Арыян Тютрин (57 кг), Азамат Нуриков (74 кг). Серебряные медали на счету Марии Гулиды (55 кг) и Валерии Ермолы (59 кг). Бронзовымі наградами копилку сборной Беларуси пополнили Яна Третьяк (65 кг) и Нюргун Скрябин (65 кг).

Участие в состязаниях на призы Александра Медведя принимают около 200 атлетов из 9 стран. Завершатся состязания 12 сентября. Борьбу за медали поведут спортсменки в весовых категориях 53 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 76 кг и спортсмены в дивизионах 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг.

Именные турниры на призы Александра Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-